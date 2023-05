Bonus casa e superbonus nel 2023: nuovi lavori con platea ristretta di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Senza possibilità di trasferire il credito, meno del 5% dei contribuenti può usare le agevolazioni più ricche In condominio la quota degli «esclusi» può rendere impossibile l'avvio dei cantieri. Per gli sconti ordinari si torna al 2019









L'orologio dei bonus casa torna al 2019. Lo stop alle cessioni per quasi tutti i nuovi i lavori riporta indietro le lancette di tre anni, quando l'unica chance di sfruttare l'agevolazione era avere un'Irpef "capiente". Un requisito che oggi si rivela spesso impossibile da rispettare. Se partiamo dall'investimento medio per alcuni interventi tipo, e lo confrontiamo con l'imposta netta dichiarata dagli italiani nel 2022, ci accorgiamo che – per gli interventi maggiori – solo una piccola percentuale...