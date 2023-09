Bonus edilizi, detrazione anche con mancata indicazione di alcune imprese coinvolte di Marco Zandonà

La domanda del lettore e la risposta dell’esperto. La mancata indicazione di alcune imprese coinvolte Ho effettuato una manutenzione straordinaria di un immobile di mia proprietà, avvalendomi di più soggetti (muratore, idraulico, elettricista e tinteggiatore) ed effettuando, per ognuno di loro, il bonifico parlante. Qualora il professionista abbia indicato nella Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) solamente uno dei soggetti coinvolti, anziché indicarli tutti, potrebbero esserci problemi per la detrazione prevista?

La risposta dell’esperto: La risposta è negativa: il diritto alla detrazione permane, anche se è necessario provvedere alla successiva integrazione con il nominativo della altre ditte appaltatrici, per evitare l’applicazione della sanzione per intero e non in misura ridotta, come previsto, appunto, nel caso in cui l’integrazione avviene spontaneamente. La normativa in tema di Cila (articolo 6-bis del Dpr 380/2001, Testo unico edilizia; Dlgs 222/2016, sezione II - Edilizia, tabella A; eventuali leggi regionali) prevede l’obbligo - a carico del titolare - di comunicare allo Sportello unico (anche soltanto prima di iniziare i lavori) il nome delle imprese che eseguono le opere. Tale obbligo sussiste pure in caso di lavori eseguiti in economia, mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata indicazione del nome dell’impresa costruttrice che esegue i lavori comporta una sanzione di 1.000 euro per omessa comunicazione al Comune (articolo 6-bis Dpr 380/2001: tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione), in quanto la stessa Cila risulta essere priva di un elemento essenziale. Tuttavia, la successiva integrazione della comunicazione, con l’indicazione delle altre imprese appaltatrici, garantisce il diritto alla detrazione fiscale delle spese sostenute, senza alcun rischio di perdita del beneficio fiscale (non occorre alcuna sanatoria).





