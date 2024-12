Bonus edilizi, i tagli partono da seconde case e caldaie

Alcune agevolazioni scenderanno a zero: niente più sconti fiscali per le caldaie a condensazione e il rifacimento delle aree verdi. A guardare la mappa dei bonus casa, però, i tagli assestati dell’esecutivo a questi strumenti saranno diffusi. C’è, insomma, la volontà di ridurre l’impatto che le detrazioni hanno sulla spesa pubblica e, allo stesso tempo, inaugurare strade diverse, come quella del bonus elettrodomestici, che sarà un contributo a esaurimento e non un incentivo da utilizzare in dichiarazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi