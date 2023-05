Bonus facciate, che succede se l'impresa gode del credito ma non termina l'intervento di Silvio Rivetti

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto









La domanda del lettore: Un condominio, a dicembre 2021, ha avviato un intervento di rifacimento della facciata. Contestualmente, ha provveduto al pagamento all'impresa esecutrice (una Srl semplificata) del 10% a proprio carico del bonus facciate, fruendo per il restante 90% dello sconto in fattura. L'opzione per lo sconto da parte del condominio è stata perfezionata entro il 29 aprile 2022. L'impresa, dal 2022 a oggi, non ha più portato avanti i lavori avviati a dicembre 2021 e, pur essendo inadempiente...