Bonus ristrutturazioni, ecco quali sono i dati necessari per la compilazione del bonifico parlante di Alessandro Borgoglio

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto









La domanda del lettore: Nel bonifico parlante, emesso per accedere al bonus per lavori di ristrutturazione, è necessario il numero di fattura o è sufficiente mettere un numero d'ordine o Ddt (documento di trasporto), che poi si riporterebbe nella fattura riepilogativa, in modo da farci pagare senza far perdere al cliente l'accesso al bonus, ma, nello stesso tempo, senza nemmeno rischiare di avere un mancato pagamento a merce già consegnata?



La risposta dell'esperto: Come chiarito dall'agenzia delle...