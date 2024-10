Bormio, appalto da 8,4 milioni per riqualificare i servizi della struttura termale

A Bormio va in gara l’intervento di riqualificazione e implementazione dei servizi della struttura termale riguardante l’ambito Natatoria e Adventure Laguna. Il bando della Provincia di Sondrio, dal valore di 8.419.950 euro, parte dal progetto esecutivo redatto dallo Studio J+S che prevede per l’area Adventure Laguna una durata dei lavori di circa 17 mesi e per l’area Natatoria di circa 7 mesi. L’intervento complessivo viene articolato in più stralci esecutivi: saranno realizzati una torre con due...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi