Calcestruzzo prefabbricato, trasporto e posa in opera sono le fasi più delicate

Dalla progettazione alla posa in opera, passando per la produzione e il trasporto. Semplificando all’estremo, sono almeno quattro le fasi che portano pilastri e travi di calcestruzzo prefabbricato a trasformarsi in strutture in grado di tenere in piedi edifici. Mentre la cronaca legata al drammatico incidente di Firenze porta dettagli sempre nuovi sulle indagini in corso, è utile conoscere la vita di questi prodotti, per capire quali sono le fasi più delicate della loro lavorazione.

Le certificazioni

La premessa è ...