Caos gare digitali, fino al 30 settembre Cig in autonomia per gite e distributori nelle scuole

Dopo i microappalti fino a 5mila euro, l’Autorità trova una soluzione-ponte anche per venire incontro alle scuole, in difficoltà a prenotare le gite scolastiche e gestire le gare per i distributori automatici in uso negli istituti a causa della necessità di gestire tutto il ciclo di vita degli appalti solo attraverso piattaforme digitali certificate dal 1° gennaio scorso. Come accaduto per gli affidamenti diretti di piccolo importo, anche le scuole, fino al 30 settembre 2024 potranno procedere autonomamente...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi