Caos gare digitali, marcia indietro sui microaffidamenti: fino a ottobre utilizzabile la piattaforma Anac

L’Anac apre una via alternativa rispetto all’obbligo di utilizzare le piattaforme digitali certificate anche per assegnare i microappalti di importo inferiore a cinquemila euro. Di fronte alle difficoltà e alle proteste montate in centinaia di piccoli enti l’Autorità Anticorruzione ha deciso di estendere l’utilizzo dell’interfaccia web per gli appalti e tutti i contratti pubblici messa a disposizione dalla propria piattaforma anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Questa...

