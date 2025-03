Carriere Pa, nuova riforma - Premi massimi solo per il 30%

Il Governo ritenta la strada del tetto alle valutazioni «eccellenti» dei dipendenti pubblici per provare a combattere il fenomeno endemico di pagelle e premi sostanzialmente uguali per tutti. Lo fa nel disegno di legge di riforma delle carriere nelle pubbliche amministrazioni che il ministro per la Pa Paolo Zangrillo punta a far arrivare domani sul tavolo del consiglio dei ministri, dopo il lungo confronto interno allo stesso Esecutivo. «Se tutto va bene lo esamineremo giovedì», ha confermato ieri...

