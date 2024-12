Centri commerciali e siti industriali, l’architettura premia la rigenerazione

Il 2024 dell’architettura italiana si chiude con una medaglia allo studio Park Associati che, grazie al progetto Luxottica digital factory in via Tortona a Milano, è stato scelto come “Architetto italiano dell’anno” dal Consiglio nazionale degli architetti. Con la reinterpretazione dell’architettura industriale esistente, l’ex sede della General Electric, mantenendo i volumi e il carattere dell’edificio, Park è stato scelto come riferimento per aver saputo ridare vita, con qualità al patrimonio esistente...

