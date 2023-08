Certificati con bollo: dal 2 agosto scaricabili online su Anpr di D.Ca.

Da oggi 2 agosto, è possibile richiedere sul portale Anagrafe nazionale (Anpr), la banca dati di cui è titolare il ministero dell'Interno, un certificato in bollo, per sé o per un familiare, attraverso un semplice versamento online.

Il servizio è disponibile grazie al collegamento tra l'area riservata di Anpr e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione.

L'attivazione di questa nuova funzionalità consente di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo...