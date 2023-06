Cinque per mille, a 7.906 Comuni destinati oltre 16 milioni di Annarita D’Ambrosio

Tra i beneficiari oltre 50mila enti del terzo settore e Onlus. Distribuiti 510 milioni









Sono da ieri consultabili sul sito dell’agenzia delle Entrate nell'area tematica «5 per mille» gli elenchi per la destinazione della quota percentuale dell’Irpef 2022 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione, insieme con gli importi attribuiti.

Beneficiari 71.674 enti con prevalenza di quelli del terzo settore e Onlus (50...