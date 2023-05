Codice appalti, sulla parità di genere la prima modifica ancora prima dell'entrata in vigore di Mauro Salerno

Palazzo Chigi annuncia un emendamento al Dl Pa per correggere il Dlgs 36/2023 sulla certificazione delle pari opportunità









È già scattata la corsa ai correttivi del nuovo codice appalti. E questa volta non si attende neppure l'entrata in vigore in calendario per il primo luglio. Mentre negli ambienti governativi cominciano già a circolare le richieste e le ipotesi di correttivi ben più corposi, da Palazzo Chigi arriva la notizia che un primissimo cambiamento all'articolato del Dlgs 36/2023 andato in Gazzetta solo poche settimane fa, arriverà con il decreto legge sulle Pa attualmente in discussione alle commissioni Affari...