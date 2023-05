Codice appalti, pronto il bando tipo dell'Anac per servizi e forniture soprasoglia di M.Fr.

Link utili Nuovo codice appalti: lo speciale con gli approfondimenti degli esperti

Dal 21 aprile e fino al 22 maggio è possibile è possibile formulare osservazioni e proposte di modifica al documento messo a punto insieme a stazioni appaltanti, Itaca (Regioni) e Ifel (comuni)









L'Anac comunica di aver predisposto lo schema del primo bando tipo in funzione del nuovo codice appalti (Dlgs 36/2023) in vigore dal 1 aprile (ma pienamente efficace dal 1 luglio prossimo). Lo schema prende in considerazione le procedure aperte di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si spiega che «a seguito dell'adozione del nuovo codice l'Autorità ha inteso procedere...