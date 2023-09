Codice appalti, Salvini annuncia un correttivo entro fine anno di Mauro Salerno

Dal ministro anche la proposta di assegnare alla politica e non ai funzionari Pa la responsabilità dei progetti. Brancaccio (Ance): urgente chiarire il meccanismo della revisione prezzi e anche intervenire sugli appalti delle concessionarie









Qualche piccola modifica spot ha già fatto capolino, ma a fine anno arriverà anche il primo vero correttivo organico al codice degli appalti. Un tagliando sollecitato più volte dalle imprese per registrare gli ingranaggi che nonostante gli annunci e gli sforzi ancora non girano a dovere. Un esempio su tutti è il meccanismo della revisione prezzi, forse la rivoluzione principale della riforma entrata in vigore lo scorso primo luglio, che ancora manca di alcuni tasselli fondamentali.

La conferma che...