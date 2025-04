Codice del paesaggio, al via la riforma per razionalizzare il sistema delle autorizzazioni Attribuendo ai Comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi edilizi di minore impatto, riduzione dei tempi per l’espressione dei pareri endoprocedimentali di competenza delle Soprintendenza, l’applicazione in questo ambito del silenzio assenso in caso di decorso dei termini