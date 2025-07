Commissioni, sui compensi decide l’ente

I dipendenti possono essere remunerati con gettoni per le attività di componente delle commissioni di concorso anche nel proprio ente e anche per le prestazioni durante l’orario di lavoro. Le amministrazioni devono però averlo previsto nel regolamento. La remunerazione deve entrare nel fondo per la contrattazione decentrata e, per la sezione di controllo della Corte dei Conti della Puglia, va compresa nel tetto del salario accessorio del 2016.

La premessa è costituita dalla disciplina regolamentare...