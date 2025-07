Incarichi a pensionati: consentiti formazione operativa, affiancamento e assistenza a neoassunti

L’incarico di formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza a dipendenti neoassunti non rientra in alcuna delle fattispecie tassativamente vietate dalla legge per il conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi retribuiti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Ad affermarlo è la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Molise, con la deliberazione n. 34/2025.

L’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 convertito dalla legge...