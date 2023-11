Comuni in predissesto, Aran conferma il divieto di aumento delle risorse di parte variabile del fondo accessorio di Arturo Bianco

Gli enti devono inoltre rispettare i vincoli che il legislatore ha loro dettato e che l’amministrazione si è data nel proprio piano di riequilibrio finanziario in tema di spesa per il personale

I Comuni in riequilibrio finanziario non possono incrementare la parte variabile del proprio fondo per la contrattazione decentrata con risorse aggiuntive entro lo 0,22% del monte salari 2018 poiché sono vincolati dal contratto a non dare corso a incrementi di questa componente delle somme destinate al finanziamento del salario accessorio. Può essere così sintetizzata la netta indicazione che è contenuta nel parere Aran n. 7763/2023, che ci ricorda il vincolo per tali amministrazioni a non aumentare...