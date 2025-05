Lite Zangrillo-sindacati, nuovo scontro sullo stallo della trattativa

Il nuovo nulla di fatto nella riunione di ieri mattina all’Aran sul contratto 2022/24 per il personale di Regioni ed enti locali era ampiamente previsto. Ma tanto è bastato per riaccendere lo scontro fra il ministro per la Pa Paolo Zangrillo da un lato e Cgil e Uil, i due sindacati contrari all’intesa, dall’altro. Perché il tempo che scorre non è una variabile indipendente, il corpo a corpo blocca le risorse che dopo l’ultima manovra sono stanziate anche per la tornata 2025/27 e la prospettiva di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi