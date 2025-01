Comuni, slitta al 30 marzo il termine per l’adozione del Piao

Più tempo ai Comuni per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) con l’annessa sottosezione relativa ai rischi corruttivi e alla trasparenza. A concederlo è l’Autorità nazionale Anticorruzione. Con un comunicato firmato oggi, 30 gennaio, il presidente dell’Anac Giuseppe Busia, ha deciso di far slittare la scadenza al 30 marzo 2025, tenuto conto del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 per gli enti locali, che...

