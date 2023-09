Concessione e locazione immobiliare, il Consiglio di Stato mette ordine (a beneficio della Pa) di Alberto Barbiero

Link utili Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza del 22 agosto 2023, n. 7915 Consiglio di Stato

Palazzo Spada sbarra la strada all'elusione delle norme del codice appalti sulla concessione di servizi, spiegando in quali casi l'affidamento di un bene non può avvenire con semplice contratto di affitto









Le amministrazioni locali non possono utilizzare contratti immobiliari, come la locazione, per far gestire servizi pubblici a operatori economici eludendo l'applicazione delle procedure di affidamento di concessioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n.7915 del 22 agosto 2023 ha chiarito quali sono gli elementi che caratterizzano un rapporto concessorio per la gestione del servizio e che non possono essere ricondotti a contratti per la...