Concessioni demaniali, giunta comunale legittimata a stabilire numero e durata
Spetta al consiglio delegare la funzione con l’adozione di un regolamento, senza alcuna violazione dell’articolo 42, comma 2, del Tuel
Il regolamento comunale può legittimamente demandare alla giunta l’individuazione del numero delle concessioni demaniali. Lo afferma la settima sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7096/2025, che ripercorre la complessa vicenda delle proroghe.
Il caso
È stata appellata la sentenza con cui il Tar ha respinto...