Leoncavallo, pronta la delibera del Comune per una nuova sede
Probabile approvazione oggi del bando per aree dismesse da riqualificare
Pronta la delibera di Giunta del Comune di Milano per salvare lo storico centro sociale Leoncavallo. O meglio, per trovare un’alternativa dopo lo sgombero della sede di via Watteau, effettuato per volontà del ministero degli Interni lo scorso 21 agosto, appena 20 giorni di anticipo rispetto alla data ufficiale per lo sfratto.
Oggi la giunta Sala dovrebbe dare il via libera alla decisione di avviare una manifestazione di interesse per la riqualificazione di varie porzioni di aree all’interno del quartiere...