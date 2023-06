Concorsi, la decisione della commissione è valida anche se manca la firma di alcuni componenti di Pietro Alessio Palumbo

Con la sentenza n. 8233/2023, il Tar Lazio ha chiarito che il collegamento per via telematica di alcuni componenti della Commissione o delle sottocommissioni concorsuali nonché la loro mancata sottoscrizione del verbale non inficia sotto alcun profilo gli atti della procedura selettiva. Ciò perché in ogni caso non è annullabile l'atto adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato...