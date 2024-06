Concorsi, niente riconvocazione dei vincitori in caso di scorrimento della graduatoria

Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 10288/2024) in caso di scorrimento della graduatoria concorsuale non vanno riconvocati i vincitori già assegnati alle sedi originarie. E ciò vale anche se le nuove sedi siano più vicine ai luoghi di residenza dei vincitori. Per il Tar capitolino non è rispondente a criteri di razionalità ed efficienza la scelta - nella vicenda prospettata dai ricorrenti - di disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di sede all’infinito, al verificarsi di ogni singola...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi