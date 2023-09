Condannato il comune che non si attiva in materia ambientale, anche se non è competente di Sandro Marinelli

Sono diverse le sentenze della giustizia amministrativa che ribadiscono la censura per i Comuni che omettono di attivarsi quando vengono investiti di problematiche in materia ambientale.

I Tar di Lazio e Abruzzo (Tar Lazio – sez. seconda, n. 1172/2022 e Tar Abruzzo – sez. Pescara, n. 281/2023), si sono infatti conformemente pronunciati sull’obbligo delle amministrazioni comunali di rispondere alle istanze dei privati con un provvedimento espresso, anche laddove difetti all’ente adito la titolarità del procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, sulla necessità di nomina del commissario ad acta, quando si tratta di ambiente.

Nella motivazione i magistrati richiamano in primo luogo l’art. 20, comma 4, della legge 241/90 che esclude la materia ambientale da quelle per le quali è previsto il consolidarsi del “silenzio-assenso”, per confermare l’immanente obbligo per la Pa, ex art. 2 della stessa legge, di provvedere in maniera espressa sull’istanza privata.

Tuttavia, le sentenze richiamate affrontano un ulteriore aspetto critico dell’iter amministrativo, concentrandosi sulle ipotesi nelle quali l’istanza non evasa sia stata presentata ad un ufficio o finanche ad un ente diverso da quello competente ad emettere il provvedimento finale.

Difatti, in un caso ci si era rivolti al comune per la bonifica di un punto vendita di carburanti, laddove l’indizione della conferenza dei servizi è di competenza regionale, mentre nell’altro il privato aveva erroneamente adito il Dipartimento tutela Ambientale di Roma Capitale in luogo del singolo municipio territorialmente competente, per essere autorizzato alla realizzazione di un impianto fognario ad evotraspirazione fitoassistito al servizio della propria abitazione.

Per entrambe le situazioni i giudici hanno richiamato le norme della legge 241/1990, con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 6, comma 1, lett. e) e 8, comma 2, lett. a), per farne discendere un dovere di “leale collaborazione” con il cittadino, consistente nell’adozione di un provvedimento espresso che , nei casi indicati, si concretizza nel dar corso all’istanza trasmettendola all’organo o alla parte procedimentale competente.

Tuttavia, tale principio non può dilatarsi fino a disegnare in capo alla pubblica amministrazione un generalizzato dovere di risultato, neppure in materia ambientale.

È la quarta sezione del Consiglio di Stato (Sent. 5206/2023), difatti, occupandosi del ricorso di un soggetto privato volto a provocare una pronuncia coercitiva sul silenzio-inadempimento serbato dall’ente in ordine alla richiesta di realizzare opere di urbanizzazione primaria, quali la rete fognaria, in una zona non ancora servita, a individuare nella natura generale o particolare del provvedimento invocato il limite della condotta doverosa dell’ente, ricordando che «presupposto per l’azione avverso il silenzio è, dunque, l’esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all’Amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente».

Peraltro, le pretese così formulata presentano criticità anche sotto il profilo soggettivo, come già rilevato in precedenti pronunce, poichè presupposti per l’ammissibilità del procedimento per l’attivazione del rito speciale del silenzio-diniego sono sia l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, sia la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990.

In tali casi l’inammissibilità della censura giurisdizionale in ordine al silenzio della P.A., non deriva tanto dal mero carattere regolamentare o generale dell’atto di cui si invoca l’adozione, quanto dal fatto che, in ragione dell’ordinario rivolgersi di tali atti a una pluralità indifferenziata di soggetti destinatari, non individuabili ex ante e destinati anche a cambiare nel corso del tempo, è molto complessa e delicata l’opera di individuazione dei requisiti della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a chi si attivi per l’adozione di provvedimenti di tal natura.

Pertanto, la richiesta di provvedimenti aventi natura generale o regolamentare si presta al duplice profilo di inammissibilità sotto il profilo oggettivo (inerente la natura generale dell’atto) e soggettivo (relativo ai destinatari del medesimo), poiché, come conclude nello specifico la sentenza 5026/2023 del Cds: «l’interesse di cui i ricorrenti si assumono titolari non è differenziato rispetto a quello della generalità dei cittadini insediati sul territorio a conseguire l’adozione da parte del Comune di tutte le misure necessarie ad assicurare la realizzazione di idonei sistemi fognari e di collettamento».