Consap stazione appaltante per gli interventi dei territori alluvionati

Consap diventa stazione appaltante ausiliaria per la gestione degli interventi di ricostruzione dei territori alluvionati in Emilia Romagna, Toscana e Marche. É quanto prevede la convenzione firmata con il commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo. L’accordo affida a Consap le funzioni di stazione appaltante ausiliaria per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione verificatasi dal 1° maggio 2023...

