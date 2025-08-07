Consiglieri regionali, nessun taglio se il calo demografico è lieve

L’ultimo sì della Camera prima della pausa estiva è arrivato ieri al Ddl sulla composizione di Giunte e Consigli regionali, diventato legge con 145 voti favorevoli, 40 contrari e 61 astenuti. Il testo stabilisce che un calo demografico di lieve entità non fa diminuire il numero di rappresentanti negli organi regionali. Integrando la norma del 2011 che fissava il numero massimo di assessori e consiglieri regionali sulla base della popolazione residente, consente di mantenere lo stesso contingente ...

