Canoni demaniali marittimi, dal Mit le tabelle aggiornate 2025
Anci sta continuando a sollecitare implementazione del SID “Il portale del mare” per facilitare le operazioni di calcolo
Con la nuova circolare del 25 agosto 2025 prot. n. 8569 – che fa seguito a quella dell’11 agosto 2025 prot. n. 8376, il Mit trasmette le tabelle aggiornate degli importi unitari dei canoni demaniali. Queste informative sono state diramate anche in risposta ai numerosi solleciti da parte di Anci che da tempo aveva richiesto al Mit di procedere con l’adozione del decreto annuale per consentire ai Comuni di calcolare i canoni demaniali marittimi per l’anno 2025, che vanno pagati entro il 15 settembre...