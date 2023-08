Consiglio di Stato, il frazionamento del terreno agricolo è indice dell'intento di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio di Pietro Verna

Basta che il frazionamento fondiario sia stato realizzato senza uno strumento urbanistico attuativo o di un piano convenzionato









Per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva formale o cartolare è sufficiente che il frazionamento fondiario sia stato realizzato in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato. Diversamente, si violerebbe l'articolo 30 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni in materia edilizia) in forza del quale la lottizzazione abusiva cartolare si verifica quando, pur non essendo intervenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, ...