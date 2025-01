Consorzi stabili, con il Correttivo più vincoli sul prestito di requisiti

Prima dell’entrata in vigore del Correttivo appalti (Dlgs. n. 209/2024), il divieto di “avvalimento a cascata”, che serve per evitare che un impresa ausiliaria, priva dei requisiti che intende mettere a disposizione di un altro concorrente, li acquisisca da un altro soggetto, non riguardava i consorzi stabili. Con la pronuncia in esame, sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 364/2025, infatti, si consente infatti di utilizzare i requisiti di un’altra impresa facente parte del consorzio. L’art...

