Contabilità economico-patrimoniale, dall’analisi delle cause delle perdite la chance del riequilibrio

In questi giorni di chiusura dei rendiconti del 2023, Comuni e Province si interrogano sul significato da attribuire alla perdita economica che scaturisce dalla contabilità economico-patrimoniale. Non mancano, poi, sullo stesso punto, le istruttorie della Corte dei conti finalizzate a chiedere agli enti le cause che hanno provocato un risultato negativo nell’esercizio. Di recente, con la deliberazione n. 43/2024, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige ha...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi