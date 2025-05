Riaperta la procedura per certificare gli oneri 2023 da aumento delle indennità di funzione ai sindaci

Sollecitato da alcune amministrazioni in difficoltà, il Viminale ha riaperto la procedura per la certificazione relativa all’utilizzo del contributo per la copertura del maggiore onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento relativo all’anno 2023 delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, assessori, e presidente dei consigli comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Alcuni Comuni hanno rappresentato di aver erroneamente riversato sul Capo XIV...

