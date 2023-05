Contenzioso, accordo Asmel-LexCapital per la gestione (e la cessione) delle cause dei Comuni di Mauro Salerno

Gli enti associati potranno aderire alla convenzione cedendo alla società di «litigation funding» i rischi e parte dei diritti derivanti dalle controversie









Si apre una via d'uscita per gli enti locali intenzionati a tenersi alla larga dal labirinto dei Tribunali. Almeno per i circa 4mila comuni soci di Asmel (l'associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali). Asmel ha siglato un accordo con LexCapital, start-up innovativa che opera nel settore del «litigation funding», ovvero il finanziamento della controversia da parte di terzi, un fenomeno discretamente diffuso in vari Paesi, anche europei, ma che da noi è ancora poco conosciuto...