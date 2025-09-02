Conti, tasse, federalismo e Pnrr: tutti i dossier pre manovra
Prima della manovra andrà trovato l’accordo su legge di contabilità e gestione del magazzino della riscossione. Stallo sul fisco locale, mentre va chiusa la rimodulazione del Piano
Mentre la solita girandola di ipotesi più o meno fondate comincia a invadere le cronache in attesa della manovra d’autunno, la ripresa a pieno regime dei lavori sulla politica economica propone una serie di dossier che nei programmi originari avrebbero dovuto chiudersi già in primavera, ma che per varie ragioni hanno mancato l’appuntamento. E ora vanno quindi affrontati anche prima di entrare nel vivo della legge di bilancio.
La manovra, del resto, andrà fatta precedere dall’aggiornamento del programma...
Arera: con l’Mtr3 l’autorità cambia il meccanismo di approvazione del Pef
di Luigi D’Aprano (*) - Rubrica a cura di Anutel
Bonus sociale rifiuti, primi adempimenti per Comuni e gestori
di Mario Daniele Rossi (*) - Rubrica a cura di Anutel