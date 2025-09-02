Conti, tasse, federalismo e Pnrr: tutti i dossier pre manovra

Mentre la solita girandola di ipotesi più o meno fondate comincia a invadere le cronache in attesa della manovra d’autunno, la ripresa a pieno regime dei lavori sulla politica economica propone una serie di dossier che nei programmi originari avrebbero dovuto chiudersi già in primavera, ma che per varie ragioni hanno mancato l’appuntamento. E ora vanno quindi affrontati anche prima di entrare nel vivo della legge di bilancio.

La manovra, del resto, andrà fatta precedere dall’aggiornamento del programma...