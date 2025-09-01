Enti locali, è già tempo di bilanci: la corsa al 2026 parte a settembre
Il responsabile del servizio finanziario è tenuto ad avviare formalmente la procedura, trasmettendo entro il 15 settembre il primo schema di bilancio tecnico ai responsabili dei servizi
Settembre non segna soltanto la riapertura delle scuole: per gli enti locali rappresenta l’avvio del percorso che conduce all’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre.
Con l’entrata in vigore del Dm 25 luglio 2023, tempi e modalità di redazione del bilancio sono stati definiti con maggiore precisione, con l’obiettivo di contenere le proroghe e garantire l’approvazione dei documenti di programmazione prima dell’inizio del nuovo esercizio. I primi risultati della riforma sono incoraggianti...
di Luigi D’Aprano (*) - Rubrica a cura di Anutel