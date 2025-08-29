Bilanci 2026-2028, svolta green e sociale nella contabilità degli enti locali
Con l’entrata in vigore del 19° decreto correttivo all’armonizzazione contabile, le amministrazioni dovranno adeguarsi alle modifiche sul piano dei conti integrato
Con l’entrata in vigore, il 21 agosto 2025, del 19° decreto correttivo all’armonizzazione contabile (decreto 6 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto), gli enti territoriali dovranno adeguarsi alle modifiche al piano dei conti integrato, applicabili già a partire dal bilancio di previsione 2026-2028.
Sul sito Arconet sono disponibili...
