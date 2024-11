Contrasto alla povertà educativa, distribuite le risorse del Fondo sviluppo e coesione

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud pubblica il decreto n.291/2024 del 22 ottobre con cui approva l’elenco delle richieste di erogazione intermedie e avvia le procedure di trasferimento ai soggetti capofila delle risorse del Fsc destinate a interventi per il contrasto alla povertà educativa.

Il Fondo

L’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità n.147/2013...