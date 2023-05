Contratti Pa solo in forma scritta, Anac contro l'in house Napoli Servizi: no a impegni verbali e proroghe tacite di Mau.S.

Diverse le criticità rilevate dall'Autorità nella gestione degli appalti da parte della società in house del Comune. Contestate anche carenze sull'esercizio del «controllo analogo»









I contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta: la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può rinnovare tacitamente i contratti. Il motivo è semplice: la forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale.

