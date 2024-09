Contributi su assunzioni di assistenti sociali: correzioni ai dati 2021-2022, saldi 2023 e stime per il 2024

Con il decreto ministeriale n. 125 del 26 luglio 2024, sono stati liquidati i contributi per gli assistenti sociali per l’anno 2023, prenotate le somme per il 2024 e corrette le cifre per gli anni 2021 e 2022, basandosi sui dati effettivamente certificati.

Si tratta dei contributi previsti dalla legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), che all...