Appalti stradali, dal 21 dicembre scattano i criteri ambientali minimi

Conto alla rovescia per i Cam sulla progettazione, esecuzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali. Dopo la pubblicazione in Gazzetta - lo scorso 23 agosto - comincia l’attesa per l’applicazione negli appalti pubblici degli ultimi Cam adotati dal ministero dell’Ambiente. La pubblicazione segue l’adozione del testo tecnico da parte del Mase con il decreto n.279 del 5 agosto scorso. Le norme sul rispetto dei criteri ambientali minimi entreranno in vigore il 21 dicembre prossimo...

