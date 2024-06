Contributi straordinari, il Viminale detta la linea sull’obbligo di invio del rendiconto digitalizzato su Tbel

Il ministero dell’Interno ha implementato su Tbel un modello digitalizzato per la rendicontazione dei contributi straordinari ricevuti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, in conformità all’articolo 158 del Tuel. La rendicontazione, obbligatoria dopo la presentazione del certificato di regolare esecuzione e l’erogazione del saldo del contributo, deve essere firmata digitalmente dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario dell’ente beneficiario. Seguendo una comunicazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi