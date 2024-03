Contro l’appalto irregolare regole più severe: arresto per chi usa il personale Detenzione fino a un mese e ammenda di 60 euro per addetto e per giornata. La sanzione penale si applica anche a chi somministra lavoratori fuori dalle regole. Le penalità aumentano se c’è fraudolenza, vale a dire la finalità di eludere norme inderogabili