Correttivo, linea dura del Senato: condizioni vincolanti nel parere

Linea dura del Senato sul Correttivo appalti. Al contrario della Camera dove il parere, depositato dai relatori Dario Iaia e Erica Mazzetti, si è limitato a formulare osservazioni non vincolanti (anche se in quantità non marginale visto che sono 52), a Palazzo Madama si profila una scelta più rigida, con l’indicazione di tanti cambi di rotta da registrare obbligatoriamente per la concessione del via libera al provvedimento. La bozza del testo, su cui la commissione Lavori pubblici è chiamata a esprimersi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi