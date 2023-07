Corte conti, niente risarcimento per danno all'immagine della Pa con patteggiamento senza pene accessorie di Pietro Verna

Link utili Corte dei Conti Campania, sentenza n. 409/2023 Corte dei Conti

Indennità di funzione, tributi e fusione per incorporazione: le massime della Corte dei conti

Una decisione diversa sarebbe stata in contrasto con la finalità della riforma Cartabia









Il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma "Cartabia"), «facendo venir meno- in difetto di pene accessorie - l' equiparazione, a fini extra - penali, della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna nei casi in cui non siano state applicate pene accessorie, "preclude in sede erariale la reintegrazione del pregiudizio al prestigio dell'amministrazione per carenza di uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria» .

Lo ha stabilito la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale...