Corte conti, riconoscibile il debito fuori bilancio in difetto del contratto scritto

In via generale, non assume carattere ostativo al riconoscimento del debito fuori bilancio la nullità del contratto di acquisizione tra pubblica amministrazione e contraente privato per difetto della forma scritta, se richiesta ad substantiam dalla vigente normativa. La Sezione regionale della Corte dei conti per il Piemonte giunge a tale conclusione, nella deliberazione n. 179/2024, dopo una puntuale ricostruzione degli orientamenti giuscontabili non sempre concordanti.

Gli orientamenti più risalenti...