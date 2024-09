Cronoprogrammi e istruzioni sugli avanzi 2021-23 dei contributi per sociale, nidi e trasporto alunni disabili

Sono stati pubblicati i cronoprogrammi e le istruzioni relativi agli obiettivi di servizio per il settore sociale per gli anni 2021-2023, così come quelli relativi agli asili nido e al trasporto scolastico per studenti con disabilità per gli anni 2022-2023. Questi documenti interessano i sindaci dei Comuni che non hanno utilizzato integralmente o parzialmente i fondi trasferiti dal ministero dell’Interno nel periodo 2021-2023, vincolati nel risultato di amministrazione approvato con l’ultimo rendiconto...

