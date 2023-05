Cuneo, riqualificazione in arrivo e nuovo polo scolastico di Filomena Greco

Cultura e famiglie al centro delle scelte dell’amministrazione e dalla neo sindaca Patrizia Manassero. Oltre 11 milioni destinati alle scuole









La cultura e le famiglie al centro delle policies che ha scelto la Città di Cuneo per innescare un meccanismo virtuoso di rigenerazione grazie alle risorse del Pnrr. In totale il capoluogo del Sud del Piemonte ha ottenuto fondi per oltre 54 milioni di euro concentrati su 4 delle 6 missioni in campo.

Tra i progetti principali c’è la realizzazione di un nuovo polo scolastico, il recupero del vecchio ospedale della città, che si trasformerà nella nuova Biblioteca civica, e infine interventi di recupero...